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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد معاداته لـ فلسطين.. شرطة نيويورك توقف مسئولا سابقا في إدارة أوباما

شرطة نيويورك
شرطة نيويورك

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أنه تم توقيف مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعد تداول فيديو يطلق فيها عبارات معادية للفلسطينيين.

وأوقفت الشرطة ستوارت سيلدويتز، نائب المدير السابق في مكتب شؤون إسرائيل والفلسطينيين في الخارجية الأمريكية خلال الفترة بين 1999 و2003، الذي عمل كذلك في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس أوباما، على إثر تداول فيديوهات له، يتحدث فيها مع بائع من أصول عربية في الشارع.

وفي حديثه مع البائع أطلق سيلدويتز عبارات مهينة له ومعادية للفلسطينيين والإسلام.

وعلى إثر تداول الفيديوها للمسؤول السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة Gotham Government Relations عن وقف تعاونها مع سيلدويتز.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن البائع إسلام مصطفى، قوله إن يعتزم رفع دعوى قضائية ضد سيلدويتز بتهمة إثارة الكراهية.

أوباما نيويورك ستوارت سيلدويتز فلسطين الإسلام

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