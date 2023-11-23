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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تواصل جهودها للتخفيف عن أعباء العاملين بها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة بتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان،  ابتداء من اليوم  بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.

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وصرح الدكتور قنديل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الجامعة على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة ستواصل جهودها لدعم العاملين بها من خلال تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان مشهره برقم ١٥ لسنه ١٩٧٦.

الجمعية التعاونية الاستهلاكية جامعة حلوان مديرية التموين السلع الغذائية الأساسية الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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