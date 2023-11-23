الخارجية القطرية: بعد قليل سنعلن موعد الهدنة الإنسانية المقررة غدًا

أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ، بين كل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) مستمرة ، وتسير بشكل إيجابي.

و أكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ، أن العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.