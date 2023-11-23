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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

اختتمت وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات، الذي تم عقده خلال الفترة من 19 – 23 نوفمبر 2023 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تحت  رعاية كل من اللواء هشام آمنة التنمية المحلية، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،و إشراف كل من المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والتي تستهدف تطوير تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات يأتي تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة التنمية المحلية في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيراً الى أن الوزارة تعمل من خلال مركز تدريب سقارة على بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين  وزراتي التنمية المحلية و الاتصالات والمحافظات لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحافظات ودعم استدامة الأعمال بكافة الجهات التابعة والأجهزة والشركات ذات الصلة.

وأشار وزير التنمية المحلية أن البرنامج استهدف عدد (31) من العاملين ذوي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية/الاستثمارية من (13) محافظة هم: كفر الشيخ، جنوب سيناء، الدقهلية، الوادي الجديد، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، أسوان، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية، وقنا، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن أهداف البرنامج تتضمن تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. كما يستهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظات، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

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التنمية المحلية الاتصالات وزارة التنمية المحلية هشام امنة

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