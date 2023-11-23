الحكومة: قريبا.. الانتهاء من تطوير سور مجرى العيور وموقع التجلي الأعظم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب وزير الإسكان.



واستعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، ومعدلات تنفيذه، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن إقامة 79 عمارة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية على مساحة 95 فداناً للمشروع ككل، هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه المشروع من مبني إداري تجاري ترفيهي، وفندق، واماكن لانتظار السيارات، مستعرضاً مجموعة من الصور لواقع المشروع الآن، وما تم فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات السكنية، وكذا موقف تنسيق الموقع والمرافق والشبكات به، مشيراً إلى أنه من المقرر قريباً الانتهاء من كامل المشروع.

ولفت وزير الإسكان إلى ما تم حجزه من وحدات في إطار المرحلة الأولي من خطة البيع المستهدفة لوحدات مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون، منوهاً كذلك إلى الموقف التنفيذي للمبني الإداري التجاري.



واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، بمدينة سانت كاترين، ونسب تنفيذه حتى الآن، مستعرضاً عدداً من الصور التي ترصد حجم ما تم من أعمال تطوير بعدد من المناطق بمكونات المشروع، ومنها البلدة التراثية، ومنطقة الزيتونة السكنية، ومركز الزوار، ووادي الدير، وساحة ومبني السلام، وامتداد النزل البيئي الجديد، والفندق الجبلي، والبازارات السياحية، والمجمع الفندقي بالزيتونة، والمجمع الحكومي الجديد، وتطوير منطقة إسكان البدو، وكذا ما تم من أعمال تنسيق الموقع والاضاءة والزراعات للمشروع ككل.



وتناول وزير الإسكان خلال العرض أهم انجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطته لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسين مستوى النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة.



ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن اجمالي المشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتي الآن وصلت إلى 2230 مشروعاً، منها 554 مشروعات في قطاع مياه الشرب، ساهمت في اتاحة طاقات مضافة بقيمة 13.4 مليون م3/يوم، وباقي المشروعات في قطاع الصرف الصحي ساهمت في اتاحة طاقات إضافية بقيمة 12.5 مليون م3/يوم، منوهاً إلى أن ذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



كما تناول الوزير نسب تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية، موضحاً أنها ارتفعت إلى 98.7% في عام 2023، مقارنة بـ 97% عام 2014، هذا إلى جانب جهود تحسين كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع.



ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى جهود التوسع في إقامة محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، موضحاً أن عدد المحطات المنفذة في هذا المجال وصلت إلى 99 محطة تحلية بطاقة 1.21 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 11 محطة أخري، ليصل العدد إلى 110 محطات تحلية بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3/يوم، وذلك مقارنة بـ 36 محطة تحلية بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014.



وعن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أوضح وزير الإسكان أنها ارتفعت لتسجل 67% عام 2023، مقارنة بـ 50% عام 2014، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والعمل على تحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة.



كما استعرض الوزير، خلال العرض، موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا جهود معالجة مياه المصارف الزراعية بغرض إعادة استخدامها.

وتابع الاجتماع، موقف المشروعات المنفذة بعدد من المدن الجديدة، منها مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع، حيث أشار وزير الإسكان إلى ما يتم تنفيذه من وحدات سكنية بالمدينة بمختلف مناطقها، وكذا موقف توفير المرافق والخدمات المختلفة، تعليمية، وصحية، واجتماعية، وتجارية وغيرها من الخدمات تلبية لاحتياجات ومتطلبات قاطني المدينة، مشيراً إلى أن المدينة بدأت تجذب عدداً من كبار المطورين العقاريين الذين تقدموا للحصول على أراض بها.



كما تناول الاجتماع موقف مشروع صواري، باعتباره أحد مشروعات مدن الجيل الرابع أيضاً، الذي يمتد على مساحة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ حوالي 120 فدانا، حيث أوضح وزير الإسكان أن الخطة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى تتضمن أعمال تنفيذ عدد 64 برجا سكنيا تشمل 3068 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال 2024، لافتا إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ كومباوند سكني فيلات بعدد 310 فيلات سكنية شاملة أعمال المرافق والطرق، كما تشمل الخطة أعمال تنفيذ المرافق من شبكات طرق، ومياه، وصرف الصحي، وأمطار، وري، إضافة إلى أعمال التغذية بالكهرباء.

