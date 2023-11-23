أعلنت فصائل عراقية، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهداف قاعدة للجيش الأمريكي في مطار أربيل شمال العراق بطائرة مسيرة.

وأضافت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أنها أصابت القاعدة "بشكل مباشر".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت في وقت سابق تبنيها لاستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية اليوم، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر.