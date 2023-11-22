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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة شديدة اللهجة من وزير خارجية العراق للسفيرة الأمريكية لدى بغداد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رفضه للتصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقيَّة خلال اليومين الماضيين، مُشيراً إلى أنه تصعيد خطير وفيه تجاوز على السيادة العراقيَّة، التي نلتزم بصونها وحفظها، وفقاً للواجبات الدستوريَّة والقانونيَّة للحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء 2023/11/22، في مكتبه ببغداد، السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي.

كما أكد علي أدانة حكومة العراق للهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكوميَّة العراقيَّة. 

وأبان أن الاعتداء يعد انتهاكا واضحا للسيادة العراقيَّة، وأنه مرفوض بالاستناد للسيادة الدستوريَّة العراقيَّة والقانون الدوليّ.

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