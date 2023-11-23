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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الصحي في اجتماعه الصباحي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  اليوم اجتماعا مع الدكتور أسامة بليل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور تامر مدكور مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، الدكتور محمد شوقي مدير مركز الأورام بالغربية، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، الأستاذ حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الصحي بالغربية.

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حيث ناقش المحافظ خلال الاجتماع كافة مشروعات القطاع الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية للارتقاء بصحة المواطن ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

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وأكد المحافظ خلال الاجتماع على حرصه على متابعة العمل في كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا على تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها ومشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات، وذلك لأهميته هذه المشروعات الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما ستقدمه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة

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