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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع منافذ بيع السكر المدعم في كفر الزيات وطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي كفر الزيات و طنطا .

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بدأت الجوله بمتابعة الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ،وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات، هدفه تخفيف  الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، وان يكون مخصص أكثر لسيارات النقل الثقيل.
وتابع المحافظ جولته بتفقد طريق الشركات بمدينة كفر الزيات ، لازالة المعوقات التي تحول من الانتهاء من الاعمال الجارية بالطريق الذي يبدأ من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر ،وأوضح محافظ الغربية أن هذا الطريق سيساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة كفر الزيات، حيث انه سيسهم في دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المصانع دون الحاجة إلى المرور بقلب المدينة. 

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واستمرت الجولة بتفقد كورنيش كفر الزيات لمتابعة الاعمال بالمرحلة الثانيه من الكورنيش مشيرا إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير كورنيش كفر الزيات، على ضفاف فرع رشيد، نهر النيل، وشملت أعمال التطوير إنشاء ممشي وبلدورات وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار تطوير الكورنيش الذي يعد متنفس حضاري لأهل المحافظة بصفة عامة وأهل كفر الزيات بصفة خاصة.

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وعلى هامش الجوله تفقد محافظ الغربية  اماكن منافذ بيع السكر المدعم بكفر الزيات وحي اول طنطا التي اقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين ، واشار رحمي الى أن الدولة تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها فى الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، ومكافحة كافة صور الاحتكار والغلاء.

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