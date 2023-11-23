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رئيس التحرير
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ساب العربية وهرب.. تفاصيل غريبة في حادث انهيار كوبري المشاة بسبب سائق..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن سقوط كوبري مشاة بشارع أحمد عرابي بشكل جزئي، بسبب اصطدام قلاب سيارة نقل بالكوبري.

وتسبب  هذا الحادث في وجود كثافات مرورية عالية بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، مع تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق.

وتعمل الجهات المختصة على تكثيف الجهود لاستعادة الوضع إلى طبيعته وتخفيف الازدحام المروري الناتج عن هذا الحادث.

وانتقل  اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى مكان الواقعه  والتقي باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معاينته للموقع.  

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لاتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لاعادة تسيير حركة الطريق.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

كوبرى شارع احمد عرابي قلاب شروق عادل الازدحام المرورى سقوط كوبري مشاة سقوط كوبري

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