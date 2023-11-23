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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر الشريف يكرم ٣٥ فائزا في مسابقة حفظ القرآن الكريم.. السبت المقبل

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يكرم الجامع الأزهر الشريف، ٣٥ فائزا في مسابقة حفظ القرآن الكريم السبت المقبل.

 

وأكد د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الجامع الأزهر نشر على صفحته الرسمية في شهر سبتمبر من العام الجاري، رابط التقدم للمسابقة والتي شهدت منافسة قوية بين ٥٦٨٤ متسابقا، تم توزيعهم على ١٦٥ لجنة بأربعة مقرات ، وعلى أربعة مراحل خلال ١٨ يوما، حيث ضمت المرحلة الأولى محافظات الوجه البحري، بينما ضمت اختبارات المرحلتين الثانية والثالثة محافظات الوجه القبلي ومحافظات القناة، في حين استضاف الجامع الأزهر المرحلة الرابعة لاختبار باقي المحافظات، وذلك تيسيرا على المتقدمين.

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من جهته، أكد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن الجامع عقد في نهاية الشهر قبل الماضي تصفيات اختبارات للحاصلين على أعلى الدرجات في اختبارات المسابقة، والتي أسفرت عن فوز ٣٥ متسابقا، لافتا إلى أنه من المقرر عقد احتفالية كبرى لتكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم، السبت المقبل، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر، ومسؤولي البنك.

 

وشدد على أن المسابقة حظيت على مدار ثمانية عشر يوما، بمتابعات مستمرة وزيارات ميدانية من وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وقيادات الأزهر الشريف، وغرف عمليات على مدار الساعة عقدتها الإدارة العامة للجامع الأزهر للتعامل الفوري مع أي سلبيات يتم رصدها أثناء فعاليات المسابقة.

 

يُذكر أن اختبارات القرآن الكريم بالمسابقة تمت بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

 

وتشكلت لجان الاختبار من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة د. عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ومتابعة د. أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، و الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.

 

يأتي هذا برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر،  وبإشراف فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الدكتور أحمد الطيب اختبارات القرآن الكريم القران الكريم المسابقة مسابقة حفظ القرآن الكريم

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