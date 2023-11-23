غدا.. المصري البورسعيدي يواجه تليفونات بني سويف وديا على ملعب الكلية الحربية

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدى بقيادة الكابتن محمود جابر، الاتفاق مع نظيره فريق تليفونات بني سويف، على إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الجمعة على ملعب استاد الكلية الحربية بالقاهرة.



تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، علمًا بأن المصري كان التقى وديا أمس الاربعاء بنظيره فريق فاركو وهي المباراة التي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بثلاثية نظيفة سجلها غيلاس جناوي ومحمد الشامي واسلام عطية.