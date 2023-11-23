حملات تفتيشية مستمرة على منافذ البيع في القصير لضبط الأسعار وضمان جودة السلع

في إطار سعي الحكومة المحلية لضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية نزيهة وعادلة، تستمر حملات التفتيش على منافذ البيع في مدينة القصير، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتشديد الرقابة على الأسواق والتحقق من اتباع تجار وأصحاب المحال للسياسات التسعيرية والجودة الصحية للسلع.

وفي سياق ذلك، أعلن اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، عن استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الإدارات المختصة ولجان المتابعة التي تشمل إدارة التموين ومكتب الصحة والطب البيطري. تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الظروف التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

تمت الحملة التفتيشية الأخيرة في شارع العاشر من رمضان، حيث قامت الفرق المختصة بفحص عدد من نقاط البيع والمحلات التجارية للتحقق من توفر السلع بكميات كافية، ومراقبة جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأكدت الفرق التفتيشية على ضرورة إعلان الأسعار بطريقة واضحة، والامتناع عن أي تلاعب في التسعير يمكن أن يؤثر سلبًا على المستهلكين. وتهيب السلطات المحلية بجميع أصحاب المحلات بالامتثال للتعليمات والقوانين المتعلقة بالتسعير والجودة.