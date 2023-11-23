عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب في مران الأهلي.. ماذا قال للاعبين قبل لقاء ميدياما؟

الخطيب
الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحث الخطيب اللاعبين على ضرورة الفوز في المباراة القادمة في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لتحقيق انطلاقة قوية للدفاع عن اللقب الذي يحمله الأهلي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

FB_IMG_1700760308930
FB_IMG_1700760308930
FB_IMG_1700760292659
FB_IMG_1700760292659
FB_IMG_1700760295788
FB_IMG_1700760295788
FB_IMG_1700760281932
FB_IMG_1700760281932
FB_IMG_1700760263792
FB_IMG_1700760263792
FB_IMG_1700760254964
FB_IMG_1700760254964
FB_IMG_1700760252171
FB_IMG_1700760252171
FB_IMG_1700760249614
FB_IMG_1700760249614
FB_IMG_1700760247349
FB_IMG_1700760247349
FB_IMG_1700760244658
FB_IMG_1700760244658
FB_IMG_1700760242305
FB_IMG_1700760242305
FB_IMG_1700760239331
FB_IMG_1700760239331

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عدد كبير من الشهداء.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة أبو حسين غربي جباليا

موضوعات متعلقة

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

فرانكفورت: مرموش يمتلك قدرات فريدة ومهاراته رائعة

مورينيو والأفضل.. أندية السعودية تتجه للتعاقد مع لاعبين بالدوري الإيطالي

بينهم حجازي.. اتحاد جدة يرسل قائمته الأولية لبطولة كأس العالم للأندية

200 مليون جنيه إسترليني تجبر ليفربول على بيع صلاح لأحد أندية السعودية

رسالة صلاح السبب..لماذا كان يورجن كلوب على حق بشأن داروين نونيز وليفربول؟

إطلاق رصاص وسرقة 8 ملايين بيزو..واقعة سطو جديدة على مقربين للأرجنتيني ميسي

مودريتش وكاسميرو وجريزمان.. نجوم على رادارات الأندية السعودية| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

أبو سمرة: 2000 قــتيل إسرائيلي حتى الآن.. منهم جنود أمريكيون وألمان |فيديو

خسائر فادحة في جيش الاحتلال.. بيان مهم من كتائب القسام

الخارجية الإيرانية: الهدنة في غزة نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني

ممثل اليونيسف بمصر: أطفال غزة يعانون من صدمات نفسية ويحتاجون للعلاج

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

جامعة الأزهر في قائمة أفضل 10% عربيا بتصنيف التايمز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

فيديو

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

بدء الهدنة بين المقاومة وإسرائيل بهذا الموعد.. والسيسي يؤكد: مصر لم تغلق المعبر

لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ