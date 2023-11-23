الخطيب في مران الأهلي.. ماذا قال للاعبين قبل لقاء ميدياما؟

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحث الخطيب اللاعبين على ضرورة الفوز في المباراة القادمة في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لتحقيق انطلاقة قوية للدفاع عن اللقب الذي يحمله الأهلي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

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