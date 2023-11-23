ممثل اليونيسف بمصر: أطفال غزة يعانون من صدمات نفسية ويحتاجون للعلاج

قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن سلامة الأطفال أمر مهم جدا، خاصة أن الأطفال تعرضوا إلى صدمات قاسية، حتى الذين لم يتعرضوا منهم لإصابات مباشرة نتيجة الصقف.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون" مساء اليوم الخميس، أننا لدينا بيانات تظهر أن ثلثي أطفال غزة قبل حدوث هذه الأزمة يعانون من بعض المشكلات الصحية النفسية مثل الاكتئاب والقلق، بينما الظروف الحالية نستطيع الافتراض أن جميع أطفال غزة يعانون من صدمات عصبية وهو ما يعني أن جميعهم يحتاجون إلي نوع من الاسعافات الأولية النفسية.

المساحة الآمنة



وتابع: "وما نفعله الآن من خلال فريق العمل في غزة هو إنشاء عدد من المساحات الآمنة للأطفال، وعندما أقول مساحات آمنة فأنا أعنى آمنة من الناحية الفسية حتى يستطيع الطفل الذهاب إليها ويتصرف كطفل ويلعب باللعب والدمى تحت أنظار وأعين شباب متدرب".

وواصل: "تحقيق الأمان في الظروف الحالية لا نستطيع في اليونيسف ضمان تحقيقه ولكن ندعو إليه، وأحتاج للإصرار على ضمان أن البنية التحتية الإنسانية لا ينبغي على الإطلاق أن تكون هدفا للصراع، وألا يستهدف أي من العاملين في الحالات الانسانية في هذا الصراع وألا يستهدف أي طفل جراء هذا الصراع ومن خلال هذا السياق نريد أن نوفر للاطفال مساحات ليعيشوا من خلالها كأطفال".

ولفت إلى أن منظمة اليونيسف تقدم أيضًا بعض الإعانات النقدية للعائلات المحتاجة ومنذ بداية فصول هذه الازمة وهذه الأمور عادية طبقا لطبيعة العمل الذي نقوم به.

https://fb.watch/ovjN8mW8Jh/?mibextid=RtaFA8