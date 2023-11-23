أبو العينين: ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية يدفع ثمنها المدنيون

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية يدفع ثمنها المدنيون، مشيرا إلى أن موقف الرئيس السيسي الذي أعلن رفض التهجير يستحق كل الثناء والتقدير .

وقال أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الرئيس السيسي أكد على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر، مؤكدا أنه لا بد من تحرك الإعلام العالمي تجاه القضية الفلسطينية والسعي نحو حلول عادلة للقضية الفلسطينية.

معلومات مضللة

وتابع وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر قدمت 75% من جميع المساعدات المقدمة من دول العالم لقطاع غزة، مؤكدا أن الرئيس السيسي شغله الشاغل على مدار الساعة، هو السعي نحو حلول عادلة تتمثل في حل الدولتين ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري.