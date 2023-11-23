مدير المرصد المصري: الهدنة الإنسانية بداية حقيقية للتهدئة في قطاع غزة.. فيديو

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإدارة الأمريكية أصبحت تتفهم الآن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الهدنة الإنسانية بداية حقيقية للتهدئة في قطاع غزة".

وأشار محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "كلمة الرئيس السيسي خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين حملت العديد من الرسائل أهما موقف مصر الواضح والرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين".