عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية النكبة الثانية.. هل يعود الفلسطينيون إلى شمال غزة بعد النزوح جنوبا؟

نزوح الفلسطينيين
نزوح الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب

تبدأ صباح غد الجمعة الهدنة في قطاع غزة، بعد أكثر من 40 يوما من العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 14 شهيدا فلسطينيا، منذ بدأت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة.

وخلال الأيام التي أعقبت السابع من أكتوبر، استهدفت إسرائيل الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، وأمعنت في تهجيرهم وإجبارهم على النزوح إلى جنوب القطاع القريب من الحدود المصرية، في محاولة لتنفيذ المخطط الرامي إلى تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية، وهو المخطط الذي وقفت له مصر بالمرصاد حتى الآن.

النكبة الثانية.. الاحتلال يجبر الغزيين على النزوح

ومع استمرار القصف الإسرائيلي والتوغل البري في شمال القطاع اضطر عدد كبير من الفلسطينيين للنزوح جنوبا، والتي وصفت بأنها النكبة الثانية، في إشارة إلى تهجير الشعب الفلسطيني لأول مرة في عام 1948.

 وبعد إعلان بدء الهدنة في قطاع غزة، غدا الجمعة أثيرت الأحاديث بشأن إمكانية عودة هؤلاء النازحين من الجنوب إلى ديارهم في الشمال مجددا على الرغم من هدم إسرائيل لأحياء بالكامل.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث بإسمه أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس من الفلسطينين في شمال غزة، وتحديداً الشجاعية وجباليا، إخلاء مناطق سكنهم فوراً.

وسجلت وتيرة النزوح من مدينة غزة وشمالها انخفاضا قياسيا بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، وأظهرت تقديرات رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن 250 شخصاً انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، وهو أقل عدد من الأشخاص تم توثيقه منذ إعلان الجيش الإسرائيلي فتح الممر.

الاحتلال: لا حديث عن عودة من الجنوب للشمال

بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه لا حديث الآن عن عودة الغزيين من الجنوب إلى الشمال، مضيفا أنه لا يتوقع أي حركة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب خلال فترة الهدنة.

فيما لم تذكر وزارة الخارجية القطرية في إفادتها بشأن تفاصيل الهدنة في غزة، أي إشارة حول عودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال.

كيف سيكون الوضع في شمال غزة ؟

وفقا لبنود الهدنة فإن طيران الاحتلال الإسرائيلي، سيتوقف عن التحليق في جنوب غزة بشكل كامل طوال الأيام الأربعة، بينما في شمال القطاع سيتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

عائلات فلسطينية تعلن العودة إلى الشمال

وتزامنا مع إعلان الأطراف المختلفة عن تفاصيل الهدنة في قطاع غزة، أكدت عائلات فلسطينية نزحت إلى شمال القطاع استعدادها العودة إلى مدينة غزة، غداً الساعة 1 بعد صلاة الجمعة بحسب ما ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية. 

وقال المواطن الفلسطيني ميسرة الصباغ، النازح إلى الجنوب في مستشفى ناصر الذي يأوي نحو 35 ألف نازح، إن الإنجاز الحقيقي للهدنة هو العودة إلى شمال غزة، مشيرا في حديث لوكالة "فرانس برس": "هدنة لإدخال بعض المساعدات لا نريدها، نريد العودة إلى بيوتنا"، وأضاف "أنا أرفض الهدنة"، متسائلا "عن أي هدنة يتحدثون؟ شهداء، جرحى، وبيوت مدمرة".

النكبة الثانية شمال غزة الهدنة في قطاع غزة العدوان الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى مستوطنات غلاف غزة الحدود المصرية تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء تصفية القضية الفلسطينية تهجير الشعب الفلسطيني آفيخاي آدرعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أونروا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

ترشيحاتنا

محملة بمساعدات إنسانية وصحية واجتماعية.. الجامعة العربية تطلق قافلة كبرى لإغاثة غزة

قيادي بحركة فتح: استفزاز مشاعر الفلسطينيين في الضفة وراء انفجار 7 أكتوبر

بشهادة أمريكا| 38 عالماً من جامعة مصرية واحدة ضمن الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.. تفاصيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: معبر رفح شريان الحياة من مصر الشقيقة .. فيديو

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مثيرة للجدل دايما.. شاهد رانيا يوسف تشعل الفيسبوك

طريقة عمل الذرة المحمصة اللذيذة للأطفال

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

فيديو

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ