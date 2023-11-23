نهاية النكبة الثانية.. هل يعود الفلسطينيون إلى شمال غزة بعد النزوح جنوبا؟

تبدأ صباح غد الجمعة الهدنة في قطاع غزة، بعد أكثر من 40 يوما من العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 14 شهيدا فلسطينيا، منذ بدأت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة.

وخلال الأيام التي أعقبت السابع من أكتوبر، استهدفت إسرائيل الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، وأمعنت في تهجيرهم وإجبارهم على النزوح إلى جنوب القطاع القريب من الحدود المصرية، في محاولة لتنفيذ المخطط الرامي إلى تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية، وهو المخطط الذي وقفت له مصر بالمرصاد حتى الآن.

النكبة الثانية.. الاحتلال يجبر الغزيين على النزوح

ومع استمرار القصف الإسرائيلي والتوغل البري في شمال القطاع اضطر عدد كبير من الفلسطينيين للنزوح جنوبا، والتي وصفت بأنها النكبة الثانية، في إشارة إلى تهجير الشعب الفلسطيني لأول مرة في عام 1948.

وبعد إعلان بدء الهدنة في قطاع غزة، غدا الجمعة أثيرت الأحاديث بشأن إمكانية عودة هؤلاء النازحين من الجنوب إلى ديارهم في الشمال مجددا على الرغم من هدم إسرائيل لأحياء بالكامل.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث بإسمه أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس من الفلسطينين في شمال غزة، وتحديداً الشجاعية وجباليا، إخلاء مناطق سكنهم فوراً.

وسجلت وتيرة النزوح من مدينة غزة وشمالها انخفاضا قياسيا بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، وأظهرت تقديرات رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن 250 شخصاً انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، وهو أقل عدد من الأشخاص تم توثيقه منذ إعلان الجيش الإسرائيلي فتح الممر.

الاحتلال: لا حديث عن عودة من الجنوب للشمال

بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه لا حديث الآن عن عودة الغزيين من الجنوب إلى الشمال، مضيفا أنه لا يتوقع أي حركة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب خلال فترة الهدنة.

فيما لم تذكر وزارة الخارجية القطرية في إفادتها بشأن تفاصيل الهدنة في غزة، أي إشارة حول عودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال.

كيف سيكون الوضع في شمال غزة ؟

وفقا لبنود الهدنة فإن طيران الاحتلال الإسرائيلي، سيتوقف عن التحليق في جنوب غزة بشكل كامل طوال الأيام الأربعة، بينما في شمال القطاع سيتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

عائلات فلسطينية تعلن العودة إلى الشمال

وتزامنا مع إعلان الأطراف المختلفة عن تفاصيل الهدنة في قطاع غزة، أكدت عائلات فلسطينية نزحت إلى شمال القطاع استعدادها العودة إلى مدينة غزة، غداً الساعة 1 بعد صلاة الجمعة بحسب ما ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية.

وقال المواطن الفلسطيني ميسرة الصباغ، النازح إلى الجنوب في مستشفى ناصر الذي يأوي نحو 35 ألف نازح، إن الإنجاز الحقيقي للهدنة هو العودة إلى شمال غزة، مشيرا في حديث لوكالة "فرانس برس": "هدنة لإدخال بعض المساعدات لا نريدها، نريد العودة إلى بيوتنا"، وأضاف "أنا أرفض الهدنة"، متسائلا "عن أي هدنة يتحدثون؟ شهداء، جرحى، وبيوت مدمرة".