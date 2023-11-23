صفارات الإنذار تدوي بالخطأ بمستوطنة إسرائيلية والاحتلال يقصف مستشفى الإندونيسي

دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "مسجاف عام" على الحدود مع لبنان وذلك عن طريق الخطأ.

وذكرت شبكة قدس الإخبارية أن دبابات الاحتلال المتمركزة قبالة المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة تقصف بوابات المستشفى و مولدات الكهرباء.

والقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة

فيما تجدد الغارات الجوية على أهداف متفرقة في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر مولدات الكهرباء الرئيسية في مستشفى الأندونيسي، حيث انقطعت الكهرباء تماما في كافة أقسام المشفى.

كما سقطت إصابات في مدرسة تابعة للوكالة شرق مخيم جباليا تضم نازحين، جرّاء سقوط شظايا قذائف في محيط المدرسة

فيما تجددت الغارات على منازل في جباليا شمالي قطاع غزة والنصيرات وسط القطاع

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية مكثفة في مخيم جباليا وتل الزعتر بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف شمالي قطاع غزة

كما سقطت شظايا القصف المدفعي على أحد مراكز الإيواء شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وتواصلت الاستهدافات العنيفة والمتواصلة في هذه الأثناء على مخيم جباليا شمال قطاع غزة