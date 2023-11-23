ماذا طلب بايدن من نتنياهو بشأن جنوب لبنان؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس عن تفاصيل المباحثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن جنوب لبنان.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن الرئيس الأمريكي طلب من نتنياهو أمس أن تعمل إسرائيل على تهدئة الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، خلال وقف إطلاق النار المقرر لمدة أربعة أيام.

وأضافت القناة العبرية نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل المكالمة الهاتفية، لم تذكر اسمه أن نتنياهو لم يقدم وعدا في هذا الشأن.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن هذا الأمر ربما يطرح خلال اجتماع الليلة لمجلس الوزراء الحربي، الذي ينعقد الآن.

يأتي ذلك في ظل ترقب بدء الهدنة في قطاع غزة، التي تبدأ في السابع من صباح غدا الجمعة بتوقيت فلسطين ويتخللها تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وتستمر أربعة أيام.