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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سباق في الخير.. مقدمة نارية لخالد أبو بكر عن مؤتمر دعم فلسطين

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن فخره وسعادته بالأداء والدور المصري الداعم والمساند بقوة لقطاع غزة، مشيرًا إلى مشهد اصطفاف شاحنات المساعدات كانت بمثابة ممر شرفي، أكد للجميع في الخارج أن المصريين جميعًا معًا في قضية غزة.

 

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى إشارة البدء لتحرك القوافل من المساعدات الضخمة جدًا لأهالي غزة، مضيفًا:" دا قرار شعبي وليس سياسيا، ويعبر عن الحب والتضحية الحقيقية".

 

تحية وتقدير

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على تحية وتقدير الشباب المتطوعين لتعبئة شاحنات المساعدات للفلسطينين، بحكم الواجب وحكم الأصول.

https://fb.watch/ovsp33cqX3/?mibextid=RtaFA8

الدور المصري الشباب المتطوعين القوافل المساعدات شاحنات المساعدات فلسطين مؤتمر دعم فلسطين

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