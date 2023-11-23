سباق في الخير.. مقدمة نارية لخالد أبو بكر عن مؤتمر دعم فلسطين

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن فخره وسعادته بالأداء والدور المصري الداعم والمساند بقوة لقطاع غزة، مشيرًا إلى مشهد اصطفاف شاحنات المساعدات كانت بمثابة ممر شرفي، أكد للجميع في الخارج أن المصريين جميعًا معًا في قضية غزة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى إشارة البدء لتحرك القوافل من المساعدات الضخمة جدًا لأهالي غزة، مضيفًا:" دا قرار شعبي وليس سياسيا، ويعبر عن الحب والتضحية الحقيقية".

تحية وتقدير

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على تحية وتقدير الشباب المتطوعين لتعبئة شاحنات المساعدات للفلسطينين، بحكم الواجب وحكم الأصول.

https://fb.watch/ovsp33cqX3/?mibextid=RtaFA8