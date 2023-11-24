أخبار التعليم|فرصة للحصول على الماجستير في الطب والأسنان والصيدلة خارج مصر.. رابط أرقام جلوس امتحانات تجارة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية تثقيفية للطلاب .. تفاصيل

أطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.



مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية ينظم دورة تعليمية تأهيلية لاجتياز امتحان اللغة اليابانية

‎أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة والتخصصية، تنظيم الدورة التعليمية التأهيلية لاجتياز امتحان المستوى الثاني في اللغة اليابانية، حيث يسعى الكثير في تحسين مهاراتك اللغوية وزيادة فرص نجاحك في هذا الامتحان.



‎فرصة للحصول على الماجستير في الطب وطب الأسنان والصيدلة خارج مصر.. تفاصيل التقديم

‎أعلن الإدارة المركزية للبعثات عن منحً لمرحلة الماجستير والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الماجستير وفي أى من التخصصات والمجالات الآتية الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أى مجال من مجالات الإهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.



‎الخميس القادم انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى السنوى للمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة

‎ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد، المؤتمر السنوي للمعهد، يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر 2022

تعرف على رابط أرقام جلوس امتحانات كلية تجارة جامعة عين شمس 2023-2024

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، عن أماكن وأرقام جلوس امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 – 2024 على الرابط