رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا يلتقيان السيسي وأبو الغيط بالقاهرة

يلتقي رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو، غدا الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وذلك ضمن جولة ثنائية بالمنطقة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في وقت لاحق من الزيارة.

وكان سانشيز و دي كرو، التقيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في وقت سابق من اليوم الخميس، وبحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قبل ساعات من بدء الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.