الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بأمر السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الاهلي وانبي في حوار متواصل وشاق من اجل انهاء صفقة انتقال احمد امين اوفا مهاجم ، ومحمد حمدي باك شمال من لاعبي انبي الصاعدين.

وتابع "الأهلي سوف يدفع مايقرب من ٤٠ مليون جنيه من نسبة ٢٠٪؜ في صفقة انتقال حمدي فتحي للخليج".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.