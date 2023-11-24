محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة الموانئ المصرية

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والوفد المرافق له، في مكتبه في مدينة العريش.



وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به الموانئ المصرية في تقديم الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين وتيسير عبور شاحنات المساعدات والوقود وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين.

الأشقاء الفلسطينيين:



وأكد المحافظ علي قيام المحافظة بجميع أجهزتها بدور كبير في دعم الاشقاء الفلسطينيين من خلال استقبال المساعدات وتجهيزيها لإدخالها الي قطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات السيناوية، وتقديم الدعم للفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، علي المرور علي موانئ الهيئة "رفح-العوجة-طابا" للتأكد من جاهزيتها لتقديم كافة أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين بالتنسيق مع مختلف الجهات.



وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتقديم اشكال مختلفة من الإجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات الي الجانب الفلسطيني وتسهيل إجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالإضافة الي تقديم الدعم والعون لهم واعفائهم من رسوم العبور.