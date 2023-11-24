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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات| أعنف قصف إسرائيلي على غزة يسبق سريان الهـدنة.. ومصر: 130 ألف لتر ديزل و4 شاحنات غاز تصل يوميا للقطاع

الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية

هجوم إسرائيل على غزة يحصد أكثر من 14800 فلسطيني

مصرع طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعنـف قصـف إسـرائيلـي على غزة يسبق سريان الهـدنة

 

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

فقد أبرزت صحيفة البيان دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تستمر لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة.


وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الجولة الحالية من المعارك بين إسرائيل وجماعات قطاع غزة عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي و14854 فلسطينيا.

وتتضمن الهدنة الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة والذين سيكونون من النساء والأطفال، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون والذين أيضا هم من النساء والأطفال.

كما تنص الهدنة على أنه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر.

وتسمح الهدنة بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.

 ومن المقرر إطلاق سراح 13 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عصر اليوم الجمعة.
وهذا أول اتفاق للتهدئة ووقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.


فينا أشارت الصحيفة إلى اعلان مصر أنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يومياً إلى غزة عندما تبدأ هدنة مدتها أربعة أيام اليوم.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في بيان، في وقت مبكر اليوم، إن 200 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يومياً.

وتبدأ إسرائيل و«حماس» هدنة مدتها أربعة أيام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وكان ضياء رشوان قد ذكر أن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وأوضح أن ما يتم التشاور حوله حالياً هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.


ولفتت صحيفة الاتحاد إلى اعلان الخارجية القطرية، إن «الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءاً كاملاً من عملية تسليم الأسرى والرهائن، متوقعة من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية، وأن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم».

بدوره، أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أمس، أن القاهرة تسلمت قائمتي الأسرى والرهائن من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المقرر الإفراج عنهم.

وقال رشوان، في بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة: «مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة». وطالبت مصر طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقاً لما هو مخطط له وتم التوافق حوله، بحسب رشوان.

وذكرت صحيفة الامارات اليوم أن طفل يبلغ من العمر 12 عاماً قُتل في الضفة الغربية، بعد إصابته برصاصة في صدره خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي مساء أمس، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بمداهمة في بلدة بيتا جنوب نابلس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه جرى نقل الطفل في البداية إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً متأثراً بإصابته الخطرة.

وبحسب التقرير، أطلقت قوات الاحتلال النار على الفتى لأسباب غير معروفة. ولم يكن من الممكن في البداية التحقق من المعلومات بشكل مستقل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقرير.

 

وفي صحيفة الخليج، جاء أن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه وغاراته على قطاع غزة، منذ الليلة قبل الماضية، وطوال ساعات أمس الخميس، بعد تعثر بدء الهدنة الإنسانية، وتأجيلها إلى اليوم الجمعة، وفيما أعلنت الفصائل أنها خاضت معارك ضارية، أكدت أوساط إسرائيلية أن الحرب لن تعود بالوتيرة نفسها، إذا نجحت التهدئة المؤقتة، وكشفت أن كثيراً من الجنود المصابين لا يرغبون في العودة إلى القتال.


خلال ساعات هي الأعنف منذ بدء الحرب، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف 300 هدف في قطاع غزة خلال 24 ساعة، واستهدف، من البر والبحر والجو، أحياء سكنية في مناطق عدة بالقطاع، أبرزها النصيرات ومخيمها، ودير البلح وسط غزة، وجباليا في الشمال. كما أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مناطق أخرى في شرق مدينة غزة، بالتزامن مع غارات على شمال القطاع، وتحديداً في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم فيها قصف مربع سكني كامل. وفي رفح، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى جمعية خيرية خلف المستشفى الكويتي، ما أدى إلى سقوط وإصابة عدد من الفلسطينيين في مركز لإيواء النازحين، بالقرب من الحدود المصرية، في حين جددت إسرائيل مطالبة سكان الشجاعية وجباليا بمغادرة مساكنهم، والنزوح باتجاه جنوب القطاع.

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