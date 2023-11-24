أبرزها الثوم.. أعشاب وأطعمة لخشونة الركبة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعشاب واطعمة لخشونة الركبة والتي جاء منها:

عشبة القراص:

يُعتقد أنّ عشبة القراص قد تُقلّل من الالتهابِ، وتَحُد من الألمِ الناتج عن الإصابةِ بالتهابِ المَفصل التنكسيّ، إلا أنّه يُحذر من تناولها بالتزامن مع الأدوية الممّيعةِ للدم، وأدوية مرض السكريّ، وأدوية القلب، كما يجب الانتباه إلى أنّها قد تُخفض من ضغط الدم.

مخلب القط:

تمتلك عشبة مخلب القط مضادةً للالتهاباتِ، التي تُساهم في تثبيط عامل نخر الورم.



الشاي الأخضر:

يُعدّ الشاي الأخضر واحد من المشروباتِ الأكثر شعبيّة في العالم، إذ استخدم الشاي الأخضر للحدِ من الالتهاباتِ في الجسم، حيثُ من الممكن استخدامه لعلاجِ التهاب المفاصل على شكلِ شرابٍ أو أقراص.

منتجات الألبان:

يُعدّ كلّ من الحليب واللبن مصدرًا غنيًّا بالكالسيوم، وفيتامين د، اللذان يزيدان من قوةِ العظام، ممّا يُقلّل من الآلام الناتجة، كما تحتوي الألبان على البروتيناتِ التي يمكن أنّ تُساعد على بناءِ العضلات.

الخضراوات الورقيّة الداكنة:

تُعدّ الخضراوات الورقيّة الداكنة مصدرًا غنيًّا بفيتامين د، والمواد الكيميائيّة النباتيّة المُقاومة للإجهادِ ومضاداتِ الأكسدة، حيثُ يعتبر فيتامين د ضروري لامتصاصِ الكالسيوم، وتعزيز جهاز المناعة، بالإضافةِ إلى مساعدةِ الجسم على محاربةِ العدوى، وتَشمل هذه الخضراوات كلّ من السبانخ، واللفت، والسلق.

البروكلي:

يحتوي البروكلي على مركبٍ يُعتَقد أنّه يمكن أنّ يبطئ تَطور هشاشة العظام، حيثُ يُعدّ البروكلي مصدرًا غنيًّا بفيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم المُعزز لصحةِ العظام.

. الثوم: يَعتقد العلماء أنّ مركبًا يُسمي ثنائي الأليل ثنائي الكبريتيد الموجود في الثوم قد يَعمل ضد الإنزيمات التي تُسبب ضررًا للغضاريف.