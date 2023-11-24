لو مسافر الحج .. شروط الحصول على تأشيرة السفر

يسعي الكثير من المواطنين الفائزين فى قرعة الحج إلي تحضير أوراقهم للاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج فضلا عن إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية اللازمة والتي يجب على الفائزين بالحج تحضيرها.



خطوات استكمال أوراق القائزين بقرعة الحج 2024

وهناك مجموعة من الخطوات التي يلزم علي الفائزين فى قرعة الحج 2024 القيام بها والتي تتضمن تجهيز بعض الأوراق للضرورية ودفع التكاليف والرسوم المحددة وذلك استعدادا للسفر .

وهناك مجموعة من الإجراءات اللازمة وأيضا التطعيمات والشروط الصحية الواجب توافرها في الفائزين بقرعة الحج للحصول على تأشيرة السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

- يلزم الحصول على جرعة تنشيطية للقاحات كورونا معتمدة دوليا في وزارة الصحة، على أن تكون آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- كما يجب الحصول علي التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي 135 ACYW قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

-ضرورة وجود بطاقة صحية صادرة عن وزارة الصحة سارية المفعول.

- كما يلزم تقديم تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد مستشفيات وزارة الصحة، يوضح الحالة الصحية للفائز بقرعة الحج، ويثبت عدم إصابته بأمراض تعيقه عن السفر لأداء مناسك الحج.

- أي تطعيمات أخرى تقرها وزارة الصحة المصرية أو الصحة السعودية.

الأوراق المطلوبة لسفر الحجاج



مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بالحج والتي يجب تحضيرها استعدادا للسفر لأداء فريضة الحج والتي تشمل مايلي :-

- يلزم علي الحاج تقديم أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.

- ويجب على الفائزين فى حج الجمعيات القيام بإحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- ومن بين المستندات المطلوبة أيضا استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- كما تشمل المستندات والأوراق المطلوبة للسفر لأداء الحج تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

الفحوصات الطبية اللازمة

- شهادة التحصين (Qr-code) التى تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا

- يتم أخذ شهادات تطعيم الالتهاب السحائي، والحصول على شهادة سارية المفعول له تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر مباشرة، ولا تزيد على 3 سنوات .

- كما يجب الحصول علي شهادة صحية تفيد التطعيمات والفحوصات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي الخاص بالمراكز الطبية المعتمدة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، مع توقيعها وختمها من المستشفى الحكومية.