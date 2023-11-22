هتسكن فين | مواصفات برامج الحج السياحي 5 نجوم واقتصادي وبري

مواصفات برامج الحج السياحي 5 نجوم واقتصادي وبري، أصبحت متاحة وفقا لضوابط الحج السياحي 2024 يستطيع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التعرف عليها من شركات السياحة المنفذة للبرامج.



ووضحت ضوابط الحج السياحي 2024 حصل "صدى البلد" على نسخة منها، مواصفات برامج الحج السياحي 5 نجوم وإقتصادي وبري ، والتي توضحها العلاقة التعاقدية بين الحجاج والشركات السياحية المنفذة لمستويات الحج هذا العام.



ونصت ضوابط الحج السياحي 2024 على أن مواصفات برامج الحج السياحي 5 نجوم وإقتصادي وبري ستكون وفقا لمواصفات البرامج الخدمية لكل مستوي ، وعلى أن تقع قرعة الحج السياحي يوم 6 يناير 2024 .



تضمنت مواصفات برامج الحج السياحي 5 نجوم السكن بمكة والمدينة في فنادق خمس نجوم نصف إقامة "بوفية مفتوح" بحد أقصي 4 أفراد بالغرفة ، والمشاعر "مني وعرفات" ستكون الإقامة في هناجر فاخرة إقامة كاملة وجبة فطار جافة بالإضافة إلي وجبتين ساخنتين للغذاء والعشاء ، والإقامة في خيام ألماني .

تضمن مواصفات برامج الحج السياحي 5 نجوم ، أن تكون الانتقالات في المشاعر عبر اتوبيسات خاصة موديل حديث و الانتقالات الداخلية عبر أتوبيسات خاصة موديل حديث أو طيران .

الحج السياحي



فيما سيكون مواصفات برامج الحج سياحي اقتصادي وسياحي بري ، السكن بمكة المكرمة أن يكون الحد الأدني للتسكين إيواء سياحي أو عمائر فندقية مصرح لها بالتسكين ومفعلة على المسار الإلكتروني ، والتسكين بالغرف رباعي أو خماسي أو سداسي بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساع ، شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن .

فيما سيكون مواصفات برامج الحج سياحي اقتصادي وسياحي بري في السكن بالمدينة المنورة ، فنادق إيواء سياحي أو ما يعادلها من العمائر شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن على أن يكون التسكين بالغرف بحد أقصي رباعي .

وعن السكن بمنطقة العزيزية وما يماثلها للحج الاقتصادي و البري ستكون الإقامة بفتادق أو عمائر مصرح لها تسكين الحجاج ومفعلة على المسار الإلكتروني وتقع بشوارع رئيسية وبمنطقة بها خدمات ، و التسكين رباعي بالغرف أو خماسي أو سداسي بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساع وحمام خاص لكل 6 أشخاص كحد أقصي شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن ، وبما لايخالف الضوابط الاحترازية السعودية الخاصة بالتسكين .

وحول الانتقالات ستكون في المشاعر عبر اتوبيسات خاصة موديل حديث بالنسبة للمستوي السياحي الاقتصادي ، وفي المشاعر وفقا للاتفاق الموقع مع شركة الطوافة بكافة تفاصيله من حيث الخيام والفرش والكهرباء والحمامات ودورات المياه والوجبات الغذائية والمشروبات.