البحيرة.. الكشف على 228 مواطنا في قافلة طبية بقرية البهي

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية البهي التابعه للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية تم خلالها تقديم خدمات طبية 228 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( 141 باطنة - 50 رمد - 15 أسنان - 22 عمل نظارات).

ذلك إستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.