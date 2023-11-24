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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | زوجة هشام ربيع تغيظ بوسي بهذه الصور.. وأشرف زكي يغرم منتج بطن الحوت 100 ألف جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها  زوجة هشام ربيع تغيظ بوسي بهذه الصور وأشرف زكي يغرم منتج بطن الحوت 100 ألف جنيه بسبب كروان مشاكل .

بعد الطلاق.. زوجة هشام ربيع تغيظ بوسي بهذه الصور

 

حرصت منة محمد زوجة هشام ربيع الأولى على عمل فوتو سيشن جديد يجمعها بزوجها هشام ربيع احتفالا بطلاقه من المطربة بوسي.

ونشرت منة مجموعة من الصور الخاصة التي تجمعها بهشام ربيع على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو ما جعل البعض يظن أن الغرض من نشر الصور في هذا التوقيت هو مضايقة بوسي والتي انفصلت عن زوجها بعد خروجه من الحبس.
 

تغريم الشركة المنتجة لبطن الحوت 100 ألف جنيه بسبب كروان مشاكل.. تفاصيل

 

قرر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تغريم الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مبلغ 100 ألف جنيه غرامة لإشراك التيك توكر كروان مشاكل.

وقال أشرف زكي فى تصريح  لصدى البلد أنه قرر تغريم الشركة المنتجة لبطن الحوت 100 ألف جنيه بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد مخرج العمل فى نقابة المهن السينمائية بسبب الاستعانة بكروان مشاكل.
 

 

نفسى أبقى زي منى زكي.. نجلاء بدر تكشف عن مثلها الأعلى بالتمثيل

 

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن الفنانة التى تحب أن تشاهدها امام الشاشة،  مؤكدة أن الفنانة منى زكي هي الفنانة الوحيدة التى تحب مشاهدة جميع أعمالها.

وأضافت نجلاء بدر خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي على فى برنامج أسرار النجوم المذاع عبر إذاعة نجوم أف أم أن منى زكي من الفنانات اللاتي وصلن إلى قمة أدائهن الفني.

وتابعت نجلاء أنها تفكر دائما فى أداء منى زكي؛ خاصة مسلسل تحت الوصاية قائلة: “عندما أفكر فى أداء منى زكي فى تحت الوصاية بقول لنفسي أنا ممكن أوصل للأداء ده في يوم من الأيام”.
 

 

قبل الليلة الأخيرة.. ننشر صورا من مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم بموسم الرياض

 

يختتم الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، مساء اليوم، عروض مسرحيتهما الجديدة التلفزيون، والمعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

ويعتبر هذا العمل هو الأول  للفنانة إيمي سمير غانم عقب وفاة والديها، حيث امتنعت إيمي عن تقديم أي أعمال خلال الفترة الماضية حزنا على رحيل دلال وسمير.


وشهدت المسرحية خلال الثلاث أيام الماضية اقبالا شديد من قبل جمهورها السعودي، حيث أنها قدمت في العرض توليفة كوميدية جمعتها بحسن الرداد، كما أعادوا تقديم أغنية أنستونا والذى اشتهر بها الراحل سمير غانم.
 

 

تعرف على مقدمي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

 

يقدم الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس مراسم افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الذي من المقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر الجاري بقصر ثقافة شرم الشيخ، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

 

اليوم.. محمد رمضان يقدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض

 

يستعد الفنان محمد رمضان مساء اليوم لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وذلك بمشاركة الدي جي العالمي Rodge.

ومن المفترض أن يقدم رمضان خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف التى قدمها خلال شهر أغسطس ويوليو الماضيين.
 

الحفل يقام على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض، وبدأت الشركة المنظمة للحفل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عمل توجيهات وبعض الارشادات للجمهور لتسهيل عملية دخول الحفل.

 

زوجة هشام ربيع بوسي بطن الحوت منى زكى نجلاء بدر مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم بموسم الرياض

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