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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مقدمي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يقدم الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس مراسم افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الذي من المقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر الجاري بقصر ثقافة شرم الشيخ، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

 

يقدم حفل الافتتاح بثلاثة لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان " ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي ، وإشراف فني نادر عباسي ، وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار " المسرح من أجل الإنسانية "، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين ، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا  تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة .

 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

محسن منصور الفنانة مريم الصياح مهرجان شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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