الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء جرحى وطواقم طبية من مستشفى المعمداني

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنه جرى اليوم الجمعة، إجلاء 70 جريحا ومريضا وعددا من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من مستشفى الأهلي المعمداني.

وقالت الجمعية في بيان، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في 17 أكتوبر الماضي، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى في حي الزيتون بمدينة غزة بالصواريخ.