الصليب الأحمر يتسلم الرهائن من حماس لحظة انطلاقهم إلى معبر رفح

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الصليب الأحمر تسلم الرهائن من حماس وهم في طريقهم إلى معبر رفح متجهين الي تسليمهم عبر معبر عوجا.

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عبر القاهرة الإخبارية إن "هناك استعدادات عند معبر رفح لاستلام المحتجزين لدى حماس".

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن طائرات تجسس إسرائيلية دخلت محيط معبر رفح وشرقه أثناء عملية تبادل الاسري.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في تمام الساعة صباح اليوم بحسب ما أعلنت كتائب القسام.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.