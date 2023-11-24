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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين حرة.. متظاهرون يصرخون في وجه بايدن | شاهد

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

هتف عدد من المتظاهرين في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ضد الرئيس جو بايدن، لدى ترجله متجها نحو سيارته، في منطقة نانتوكيت.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" فيديو لـ بايدن، وهو يواجه صيحات المتظاهرين الذين يهتفون "فلسطين حرة"، بعد انتهاء مؤتمر صحفي علق فيه على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأفرج اليوم الجمعة عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها بيم فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.

فلسطين حرة متظاهرون يصرخون في وجه بايدن بايدن ولاية ماساتشوستس نانتوكيت الاسري الاسرائيليين

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