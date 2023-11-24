فلسطين حرة.. متظاهرون يصرخون في وجه بايدن | شاهد

هتف عدد من المتظاهرين في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ضد الرئيس جو بايدن، لدى ترجله متجها نحو سيارته، في منطقة نانتوكيت.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" فيديو لـ بايدن، وهو يواجه صيحات المتظاهرين الذين يهتفون "فلسطين حرة"، بعد انتهاء مؤتمر صحفي علق فيه على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأفرج اليوم الجمعة عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تم الاتفاق عليها بيم فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.