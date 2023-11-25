عزت إبراهيم: رسائل الرئيس السيسي بشأن غزة مهمة ومفصلية.. فيديو

قال عزت إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن رسائل الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية مهمة ومفصلية وتضع النقاط فوق الحروف.

وأضاف عزت إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ"،: "الرئيس السيسي فرق بين اللجوء وبين التهجير القسري خلال كلمته بشأن غزة".

وأشار: "مشهد الإفراج عن الفلسطينين مكسب كبير للقضية الفلسطينية"، مضيفا: "لقاء الرئيس السيسي برئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا مسار جديد في الموقف الأوروبي".

