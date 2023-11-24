المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيرياً بالصف لتأييد الرئيس السيسي

تحت شعار.. «من كل شبر في مصر السيسي رئيس مصر » نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، مؤتمراً جماهيرياً حاشدا حضره نحو ١٠ آلاف مواطن بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف بالجيزة، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

وذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومن قيادات الحزب المهندس مصطفي الخيال مساعد الأمين العام ، الفنان طارق الدسوقي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي.

وباشر المؤتمر المستشار عمرو رسمي هيكل الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة، وحضور النائب السابق نافع هيكل عضو مجلس النواب، النائب عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ، والشيخ رفعت عبد الحميد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق ، القمص باسيليوس حليم راعي كنيسة الاخصاص والشوبك، الشيخ محمد مبارك ممثل القبائل العربية، القس إبرام نان كاهن كنيسة العذراء والبابا كيرلس عزبة النخل، النائبة السابقة شادية ثابت، وقيادات الحزب بامانات الجيزة والفيوم.

استقبل أهالي الصف حضور رئيس المصريين الأحرار بالترحاب وهتافات من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر، وبدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات القرآن الكريم، والوقوف حداد علي أرواح شهداء أحداث غزة، وقدم المؤتمر الإعلامي محسن داوود.

عبر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن سعادته لوجوده وسط أبناء الصف عموماً وقرية الشوبك خصوصاً وعائلاتهم أهلنا؛ وتزداد السعادة بما رأيته من تأييد ومحبة خالصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يضع مسؤولية علي الجميع بأن يكونوا حملة للمرشح الرئاسي متنقلة بين الناس حاشدة لصناديق الاقتراع لصالح مصر.



وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، ان المؤتمر الحاشد وكافة الفاعليات تهدف وصول الصورة للجميع لكل ما يقدمه ومازال رئيسنا العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل كافة التحديات ومضي لبناء دولة أساسها فولاذ وليست كما كانت عليه عهود سابقة واسترد مكانة مصر دولياً وإقليميا وأفريقيا.

وأضاف «خليل»، أن السيسي لم يلجأ المسكنات أو الاقتراض لتوفير طعاما كغيره من القادة بينما زرع آلاف الأفدنة وعمار الصحراء وأسس لجمهورية جديدة علي قواعد راسخة صامدة تنتج وتنهض بقيادة رشيدة ورجل أميناً مخلصا للوطن بكل ما تحمل الكلمة من معني وبات لدينا جيشنا حامياً ومؤسسات قوية وأجهزة يقظة ساهرة علي حماية الأمن القومي والسلم العام.

مؤكدا أن مصر اصبحت دولة قائدة للمنطقة بأسرها ولعل وما حدث في أزمة الاشقاء في غزة وتدخل ودور مصر الإنساني والسياسي والدبلوماسي ممثلا في شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خير شاهداً ودليل.

وتابع، ان كان هناك رسالة نقولها وسط الجمع الفقير من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر لانه الأجدر والاقدر المُستحق كل التحية والاجلال، اصواتنا في الصندوق رسالة للعالم أجمع بأننا صف واحدا مع القائد المخلص لبلاده وأهله .

وتحدثت المنصة بكلمات الترحيب للحضور وعلي رأسهم الدكتور عصام خليل، وتناول النجاحات التي عاشتها الدولة المصرية خلال عشر سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية المشاركة الإيجابية والنزول للاقتراع في الاستحقاق الدستوري، وعدم الانصياع لكل الاصوات المدفوعة ضد بلادنا الغالية.



واختتم المؤتمر بفقرات متنوعة من الاغاني الوطنية والانشاد الديني قدمها عددا من شباب ذوي الهمم المشاركين الفاعلية وسط هتافات تحيا مصر ومن كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر.