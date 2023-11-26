شكاوى من شاشة هاتف Google Pixel 8 Pro.. وجوجل تؤكد المشكلة

كشفت تقارير أن عددا كبيرا من مستخدمي هواتف جوجل بيكسل قد اشتكوا من مشكلات في شاشة هاتف Google Pixel 8 Pro من شركة جوجل الأمريكية، حيث اعترفت الشركة بأن المشكلة حقيقية.

وبحسب تقرير من موقع “Mashable” فإن بعض مالكي هاتف Google Pixel 8 Pro اشتكوا من نتوءات دائرية غريبة في شاشة هواتفهم، فيما اعترفت الشركة بالمشكلة إلا أنها قالت إنه "لا يوجد أي تأثير وظيفي" على أداء الهاتف.

وصرح متحدث باسم جوجل لموقع 9to5Google بأن “هواتف Pixel 8 تحتوي على شاشة جديدة، وعند إيقاف تشغيل الشاشة وعدم استخدامها وفي ظروف إضاءة معينة، قد يرى بعض المستخدمين انطباعات عن مكونات في الهاتف تبدو وكأنها نتوءات صغيرة”.

وأضاف “لا يوجد أي تأثير وظيفي على أداء Google Pixel 8 Pro أو المتانة الخاصة به”. ومن غير الواضح ما إذا كانت جوجل ستستبدل الهواتف التي تظهر فيها المشكلة أم لا.

وفقًا لموقع “Mashable” فإن الضمان على Pixel 8 Pro هو عام واحد، على الرغم من أن بعض المستخدمين يشعرون بالقلق من أن المشكلة قد تتفاقم بمرور الوقت، وكما أنه لا يزال من الغريب رؤية عدم انتظام في شاشة الهاتف، حتى لو كان ذلك فقط في ظروف إضاءة محددة ومع إيقاف تشغيل الشاشة.