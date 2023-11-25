لمرضى القولون، قد تكون هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتجنبها يوميًا، حيث يمكن أن تزيد من الأعراض وتهيج القولون، ومع ذلك، يجب مراعاة أن كل حالة فردية قد تكون مختلفة، وبعض الأطعمة قد تتسبب في تفاعلات مختلفة من شخص لآخر، إليك بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة التي يُنصح بتجنبها وفقا لما نشره موقع هيلثي :

لمرضى القولون.. تجنب تناول هذه الأطعمة والمشروبات يوميًا

الأطعمة الحارة والتوابل القوية: قد تزيد الأطعمة الحارة والتوابل القوية مثل الفلفل الحار والثوم والبصل من التهيج والالتهاب في القولون. يفضل تجنب تناول هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من مشاكل في القولون.

الألياف الغير قابلة للهضم: بعض الألياف الغير قابلة للهضم مثل البقوليات (الفاصوليا، العدس، الحمص) والبعض من الخضروات الورقية (السبانخ، الكرنب) يمكن أن تسبب انتفاخ وغازات في القولون. يمكن تناولها بكميات معتدلة وتنقية جيداً قبل الطهي قد تساعد في تجنب الأعراض.

المنتجات الألبانية: بعض المرضى يعانون من حساسية للمنتجات الألبانية أو صعوبة في هضمها، مثل الحليب والجبن والزبدة. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن المفضل تجنب تناول المنتجات الألبانية أو استخدام بدائل خالية من اللاكتوز.

المشروبات المنبهة: يجب تجنب الكافيين والمنبهات الأخرى مثل القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين. يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تهيج القولون وزيادة الحركة القولونية.

الأطعمة المقلية والدهنية: تناول الأطعمة المقلية والدهنية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الالتهاب والأعراض في القولون. يُفضل اختيار طرق الطهي الصحية مثل الشواء والبخار.

تذكر أنه قد يكون من الأفضل استشارة طبيبك أو أخصائي التغذية للحصول على نصائح غذائية ملائمة لحالتك الخاصة.