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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني..وتحذير لـ كولر

محمد بركات
محمد بركات

حذر محمد بركات، مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل ضربة البداية أمام ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.

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قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور :"فوز شباب بلوزداد على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية رسالة تجعل مارسيل كولر مدرب الأهلي يجب أن يكون تركيزه أكبر" 

وأضاف: "فريق شباب بلوزداد قوي والبداية الخاصة به قوية للغاية ويجب الحذر بالنسبة للأهلي" 

واختتم: "الأداء الفني الخاص بـ الأهلي خلال الفترة الأخيرة في المباريات الأفريقية مختلف بعض الشئ ولابد من الحذر والبداية بقوة" 
 


كولر يستبعد موديست من مباراة ميدياما



وفي سياق متصل، قرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الفرنسي أنتوني موديست من قائمة الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني.

وكتب النجم أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: "استبعاد أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي من قائمة الأحمر لمباراة ميدياما؛ للإصابة في العضلة الضامة".

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني، غدًا السبت 25 نوفمبر، في التاسعة مساء، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

المدير الفني مارسيل كولر ميدياما محمد بركات دوري ابطال افريقيا

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