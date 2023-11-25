عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم إرهابي لداعش على القوات المسلحة السورية شرق تدمر

الجيش السوري
الجيش السوري

تعرضت القوات السورية لهجوم شرق تدمر نفذه إرهابيو داعش، بحسب ما ذكرت صحيفة “ليبانون نيوز”.

وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، كشف أن إرهابيين يخططون للقيام بعمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية ومنشآت الوقود والطاقة.

وقال كوليت: "بحسب المعلومات الواردة إلى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، تخطط مجموعات تخريبية من مقاتلي الجماعات المسلحة المتطرفة، المدربة في منطقة التنف، لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية المتمركزة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

متديش الأمان| تحذير عاجل من الأرصاد.. وهذا ما سيحدث اليوم

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

موضوعات متعلقة

القوات الأمريكية تقصف خطوط التماس مع الجيش السوري

الجيش السوري يتصدى.. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على دمشق| تفاصيل

ترشيحاتنا

إسقاط صاروخ أرض جو.. الاحتلال الإسرائئيلي يكشف سبب صفارات الإنذار بالجليل

حياتى الشخصية.. تعليق من أحمد الفيشاوى عن ابنه تيتوس

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

نشرة المرأة و الصحة| مرض غامض ينتشر في الصين... هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هجوم إرهابي لداعش على القوات المسلحة السورية شرق تدمر

سورة قصيرة للغنى تجعلك لا تعيش الفقر أبدا.. اغتنمها في بداية يومك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حالتة خطيرة؟| شيخ المنشدين ياسين التهامي يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يعلن التفاصيل

مرض غامض ينتشر في الصين.. اكتشف كيف تحمى نفسك منه

روح الروح|قصة ريم وأخوها طارق.. والدهما عالق بمصر وهذا سر الشيخ الذي حملها

متديش الأمان| تحذير عاجل من الأرصاد.. وهذا ما سيحدث اليوم

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ