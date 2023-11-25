هجوم إرهابي لداعش على القوات المسلحة السورية شرق تدمر

تعرضت القوات السورية لهجوم شرق تدمر نفذه إرهابيو داعش، بحسب ما ذكرت صحيفة “ليبانون نيوز”.

وكان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، كشف أن إرهابيين يخططون للقيام بعمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية ومنشآت الوقود والطاقة.

وقال كوليت: "بحسب المعلومات الواردة إلى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، تخطط مجموعات تخريبية من مقاتلي الجماعات المسلحة المتطرفة، المدربة في منطقة التنف، لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية المتمركزة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.

