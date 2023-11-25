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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا ستفشل حكومة الاحتلال الصهيوني في غزة؟.. بروفيسور بلجيكي يكشف الحقيقية

الاحتلال يبيد في
الاحتلال يبيد في غزة

بينما تستعد بروكسل لتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لغزة، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى حل طويل الأمد للصراع في الأراضي المحتلة إسرائيل وهذا لا يتضمن إعادة احتلال ولا تهجير قسري، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

وشددوا أيضا على أنه ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تتولى المسؤولية في غزة بينما تتحرك نحو حل الدولتين.

يقوم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط بما يجيده: تمويل المشاريع. ويبدو أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تتفق عليه الحكومات الـ 27.

ونتيجة لذلك، يبدو الاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان وكأنه متفرج واسع الحيلة وليس وسيطا قويا في هذا الصراع الأبدي.

حول ذلك، قال ميلكس وسفين بيسكوب، مدير برنامج "أوروبا في العالم" في معهد إيجمونت الملكي للعلاقات الدولية والأستاذ في جامعة جنت: إن "استراتيجية إسرائيل طويلة المدى  فاشلة تماما لأنها تتصرف كقوة استعمارية.بلجيكا، بلدي، كانت قوة استعمارية. لقد تخلينا عن مستعمراتنا لأننا أدركنا، في النهاية، أنه لا يمكننا الحفاظ عليها إلا في مرحلة دائمة من الحرب. وينبغي أيضًا توضيح ذلك لإسرائيل".


والتقى رئيسا حكومة  إسبانيا سانشيز وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، في وقت سابق بالرئيس  عبد الفتاح السيسي لإجراء محادثات في القاهرة.
وقال دي كرو للصحفيين: "لا يمكننا أن نقبل أن يتم تدمير مجتمع بالطريقة التي يتم بها تدميره".

وأضاف أن رد إسرائيل على الهجوم  الذي شنته حماس على قطاع غزة في 7 أكتوبر يجب أن "يحترم القانون الإنساني الدولي".

وشدد على أن "مقتل المدنيين يجب أن يتوقف".

وقالت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، في تغريدة على تويتر، إن ما يقرب من 80% من سكان غزة تم اقتلاعهم من منازلهم منذ الغزو الإسرائيلي.


وقال بيدرو سانشيز إن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي دعوا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن لإيجاد حل للصراع.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة استدعت إسرائيل سفيري بلجيكا وإسبانيا "لتوبيخ شديد" بعد أن ندد رئيسا حكومتيهما من مصر بـ"تدمير غزة" ودعوا إسرائيل إلى "الاعتراف بدولة فلسطين".

وأعلن مكتبه أن رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية إيلي كوهين "أصدر الأمر باستدعاء سفراء هذه الدول لمحادثة توبيخ شديد". ووفقا له فإن الزعيمين "يدعمان الإرهاب".

وفي بيان منفصل، أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بشدة" تصريحاتهم، واتهمهم بالفشل.

منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، قطعت بليز وبوليفيا علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل. واستدعت تركيا وكولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها للتشاور.

وفي نهاية نوفمبر، استدعت إسرائيل سفيرها لدى جنوب أفريقيا، بعد أن استدعت بريتوريا جميع دبلوماسييها العاملين في إسرائيل.

 

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