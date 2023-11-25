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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه

صدى البلد

قال الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي، في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد عبدالمنعم، قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وقال إبراهيم سعيد ، في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "إدارة النادي الأهلي تسابق الزمن، لعقد جلسة خاصة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق، لتجديد عقده لفترة جديدة خاصة وان اللاعب يطمح في الاحتراف الخارجى بعد بطولة أفريقيا.

وشدد : "إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، تعمل على حل هذه الخطوة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار 2024”.

وأضاف إبراهيم سعيد: "الأهلي يسعى لتجديد عقد المدافع الدولي قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، خشية من تألق اللاعب مع منتخب مصر وظهوره بشكل جيد مما سيزيد في رغبته للرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة الاحتراف، ولكن "بشروطه" إن لم يكن وقع على عقود التجديد".

وأتم : "وهناك سبب آخر لرغبتهم في التجديد لعبد القادر وهو أنه إذا تألق اللاعب مع منتخب مصر، ستزداد طلباته وشروطه المالية لتجديد عقده مع الفريق، وهو ما سيمثل مشكلة كبيرة بين صفوف الفريق، بسبب السقف الخاص بالأسعار".

إبراهيم سعيد إدارة النادي الأهلي الأمم الأفريقية الخطيب النادي الأهلي بطولة الأمم الإفريقية

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