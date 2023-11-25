صراع الصدارة.. مانشستر سيتي يتقدم علي ليفربول 1-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الاول بين فريق مانشستر سيتي وليفربول، بتفوق السيتي بهدف دون رد أحرزه إيرلينج هالاند في الدقيقة 28.

وكاد محمد صلاح أن يعيد ليفربول للمباراة بكرة عرضية في نهاية الشوط الأول سقطت من يد حارس مانشستر سيتي ايدرسون ولكن سرعان ما أبعدها كايل وواكر .

تقدم هالاند لفريق مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة ٢٨ في مرمي ليفربول بعد ضغط متواصل لاحراز اول الأهداف.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

حراسة المرمى إيدرسون

خط الدفاع: آكي، روبن دياز، أكانجي، ووكر

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين

خط الهجوم: جيرمي دوكو، إيرليج هالاند، جوليان ألفاريز

ويستهدف مانشستر سيتي خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول متسلحَا بعملي الأرض والجمهور، لمواصلة التربع على عرش صدارة البريميرليج.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، داروين نونيز

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ويحل ليفربول وصيفا بـ27 نقطة