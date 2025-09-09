مصرع 4 خلال اشتباكات في الشطر الهندي من كشمير

قال مسئولون اليوم الثلاثاء إن اثنين من المتمردين وعددا مماثلا من الجنود قتلوا خلال اشتباكات استمرت يومين في الشطر الهندي من كشمير.

بدأت المعركة النارية يوم الاثنين في الغابات في جنوب كولجام في المنطقة المتنازع عليها عندما أطلق الجنود عملية بحث عن مسلحين بعد تلقي بلاغ حول ذلك.

وأدى ذلك إلى "تبادل عنيف لإطلاق النار" على مدى يومين، ما أدى إلى سقوط قتلى، حسبما قال فيلق تشينار التابع للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن الجيش الهندي يعرب عن أعمق تعازيه ويقف متضامنا مع عائلات الجنود القتلى ويجري التحقيق في هويات المسلحين.

وتعد كشمير ذات الأغلبية المسلمة مقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في عام 1947، وكل منهما يطالب بالمنطقة بالكامل.

وتشن جماعات متمردة تمردا ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، مطالبة باستقلال كشمير أو اندماجها مع باكستان.

وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين.