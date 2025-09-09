وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف حسب خبر عاجل عرضته فضائية القاهرة الإخبارية .

ودعا بدر عبد العاطي إلى التهدئة واستعادة الثقة ودعم الاستقرار الإقليمي.

واستقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني والجهود المصرية المبذولة لتيسير التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.