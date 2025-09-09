الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وعملت المنظومة على تكثيف جهودها في متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين لضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع 3583 شكوى وطلبا وبلاغا، كان من بينها: 1868 شكوى حول بطاقات التموين، و1375 شكوى وبلاغا بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته أو عدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها.

وتمكنت الوزارة من حسم وإزالة أسباب 4894 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

فيما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1996 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 2195 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. وتلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 281 شكوى وبلاغا، وتمكنت من حسم 302 شكوى وبلاغ منها خلال الشهر وعن فترات سابقة.

واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار شهر أغسطس، أكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في ضوء حرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تطوير وتحسين الخدمات العامة، وتحفيز المواطنين للإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 3262 شكوى وبلاغا واستغاثة نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، وحفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومنها على سبيل المثال؛ شكاوى وبلاغات بشأن كابلات كهرباء مكشوفة أو أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة، حفر ومطبات ببعض الطرق والشوارع وأرضيات الكباري، إتلاف أو فقد أجزاء من فواصل أرضيات أو أسوار الكباري، أشجار مائلة ومهددة بالسقوط، وغيرها.

واستجابةً لهذه الشكاوى، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات المعنية، قامت بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب الشكاوى وإجراء الصيانة وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، لفت "الرفاعي" من خلال التقرير إلى أن المنظومة تلقت خلال الشهر 38.6 ألف شكوى وطلب واستفسار بشأن قطاع الإسكان والمرافق والخدمات والأنشطة المرتبطة به، وتم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، وتضمن هذا العدد 26 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتمامًا ملموسًا بفحص الشكاوى والطلبات والتعامل معها، حيث تضمنت شكاوى حول بعض المخالفات الإنشائية، وبلاغات مخالفة وتغيير نشاط الوحدات السكنية، وشكاوى تخص إجراءات حجز الوحدات السكنية عبر منصة "مصر الرقمية"، وغيرها. وقامت الوزارة والجهات التابعة لها والمحافظات المختصة بحسم ومعالجة أسباب والرد على 26.7 ألف شكوى وطلب واستفسار عن الشهر وفترات سابقة.

بينما تم تلقى ورصد 12.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بمياه الشرب والصرف الصحي؛ جاء أغلبها حول انقطاع أو ضعف مياه الشرب بعدد من المناطق، أو بلاغات بوجود انسداد أو كسر ببعض الوصلات ومواسير شبكات الصرف الصحي بمناطق أخرى. وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير المناسبة في حينه للحد من معاناة المواطنين، وتمكنت من حسم والرد على 18 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.