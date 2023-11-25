تسريبات حصرية.. شاهد أول صور لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

أكد تقرير حديث، أنه من المتوقع أن تطلق شركة سامسونج Samsung، الجيل التالي من سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير 2024.

وكشف التقرير عن تفاصيل الحجز المسبق وتاريخ البيع للهواتف الرائدة القادمة من سامسونج، وكشفت التسريبات والشائعات عن مجموعة من المعلومات حول هواتف جالاكسي المنتظرة S24 وS24+ وS24 Ultra، والآن، وقبل الإعلان الرسمي عنه ظهر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra في صور حية مسربة، مما يعطينا لمحة واضحة عن التصميم الذي سيأتي به الجهاز.

هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra في صور

ظهر تسريب جديد عبر الإنترنت، وكشف عن هاتف تصميم هاتف Galaxy S24 Ultra المزعوم باللون الفضي، وعلى ما يبدو أن هاتف سامسونج الرائد القادم متطابقا تقريبا من حيث الشكل الخارجي مع سابقه Galaxy S23 Ultra، ولكن سيأتي الجهاز الجديد مع شاشة مسطحة وظهر مسطح أيضا.

Galaxy S24 Ultra

وتؤكد الصور المسربة لجهاز Galaxy S24 Ultra العروض التي تم تسريبها مسبقا للهاتف الذكي، وعلى ما يبدو أن الهاتف يبدو كبيرًا جدًا في الأيدي مع نسبة عرض إلى ارتفاع أوسع.

وظهر الجهاز باللون الرمادي الفاتح أو الفضي، ويتميز بتصميم نهائي يشبه الصندوق مع أزرار الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن، والجدير بالذكر أن الصور تؤكد أيضًا وجود هوائي UWB، وتحتوي اللوحة الخلفية على ثلاثة مستشعرات للكاميرا مصفوفة رأسيا إلى جانب مستشعر إضافي ومكون خامس مع وحدة فلاش LED محصورة بينهما.

Galaxy S24 Ultra

وفي الوقت نفسه، تظهر صورة حية لمقدمة الهاتف، حيث يمكننا رؤية فتحة صغيرة محاذية للوسط، كما تكشف الصور أيضا عن شاشة مسطحة.

وشاركت صفحة التسريبات الموثوق بها Onleaks، صورة للمقارنة بين هاتف سامسونج S24 Ultra وS23 Ultra لتكشف أن شاشة العرض للجهاز القادم أقل انحناءً مقارنة بسابقه، وتكشف نظرة فاحصة على إحدى الصور أيضا عن وجود قلم S-Pen بارزا خارج فتحة الهاتف، ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال في وحدة البيع بالتجزئة النهائية.

Galaxy S24 Ultra

وأفادت للمعلومات السابقة، أن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra سيحتفظ بنفس الشاشة بقياس 6.8 بوصة مثل سابقته، ولكن سيكون له حجم إطار أقل مما يؤدي إلى أضيق إطار على جميع جوانب الهاتف الذكي.

وسيحتفظ S24 Ultra بتصميم الكاميرا الخاص بسابقه مع وجود الكاميرات الأربع داخل حلقة معدنية منفصلة، كما يمكننا أيضا ملاحظة إطار التيتانيوم المشاع والذي تم إعداده ليحل محل غلاف Armor Aluminium في سلسلة S23.

Galaxy S24 Ultra

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير في حدث خاص سيقام في مدينة سان هوز بولاية كاليفورنيا، ويشاع أن الطلبات المسبقة ستبدأ مباشرة بعد الحدث بينما من المحتمل أن تصل الشحنات الأولى بعد أسبوع من هذا الموعد.