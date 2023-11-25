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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية في جنوب لبنان

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن هناك تحليق مكثف لطائرات التجسس التابعة للاحتلال في أجواء النبطية وإقليم التفاح بجنوب البلاد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها تسلل من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات إيلون في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا"، نقلًا عن مصادر عبرية، إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم مشبوه عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي  النار باتجاه "فان رابيد" قرب الوزاني يخص مدنيّين يعملون بقطف الزيتون.

لبنان الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الحدود اللبنانية إسرائيل

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