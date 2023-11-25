تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية في جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن هناك تحليق مكثف لطائرات التجسس التابعة للاحتلال في أجواء النبطية وإقليم التفاح بجنوب البلاد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها تسلل من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات إيلون في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا"، نقلًا عن مصادر عبرية، إلى أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم مشبوه عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه "فان رابيد" قرب الوزاني يخص مدنيّين يعملون بقطف الزيتون.