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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هنكمل المشوار..أهالي حي المرماح ببني سويف يعلنون تأييدهم للسيسي فى انتخابات الرئاسة

نظم أهالي حي المرماح بمدينة بني سويف، السبت، ندوة تثقيفية لاعلان دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فى انتخابات الرئاسة، لفترة رئاسية جديدة، وذلك بقاعة احتفالات جمعية الشبان المسلمين، برعاية الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس ادارة الجمعية.

جاء ذلك بحضور كل من: النائب رمضان ابوحسان، عضو مجلس النواب عن مركز بني سويف، والحاج رجب حافظ، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، ومحمد سيد، أمين حزب مستقبل وطن ببندر بني سويف، وجمال عزوز، أمين تنظيم بندر بني سويف،

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كما شهد المؤتمر مشاركة وحضور عددا من القيادات الطبيعية والشعبية بحي المرماح، أبرزهم: اللواء طارق بحر والكابتن محمد يوسف، مدرب بني سويف السابق، والصحفي عمر الشيخ، مدير مكتب المصري اليوم ببني سويف، وعددا من الصحفيين ومراسلي الصحف بمحافظة بني سويف.

وبدأت الندوة، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وسرد الكابتن توني عثمان، رئيس مجلس ادارة جمعية الشبان المسلمين، أبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من مشروعات عملاقة في 10 سنوات نُفذت على أرض بني سويف.

و قال النائب رمضان ابوحسان، عضو مجلس النواب عن مركز بني سويف، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للاخلاص والتفاني في العمل.

وتناول عمر الشيخ، التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.

واستشهد اللواء طارق بحر، بنعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم، مستشهدا ببعض قرارات ومواقف الرئيس السيسي، لحفظ الأمن والترابط بين فصائل المجتمع ومنعه للوقيعه بمصر في المخططات التي تحاك بها.

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